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Muğla'da ek yangın tedbirleri - Son Dakika

Muğla'da ek yangın tedbirleri

09.08.2021 13:05
Muğla'da ek yangın tedbirleri, System.String[]

Son günlerde ülkemizdeki birçok ilde orman yangınları yaşanması ve önümüzdeki günlerde Muğla'da mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam edecek olması nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirler alındı.

Son günlerde ülkemizdeki birçok ilde orman yangınları yaşanması ve önümüzdeki günlerde Muğla'da mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam edecek olması nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirler alındı.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu gereğince Muğla ili sınırları içerisindeki ormanlık sahalara 5 Eylül tarihine kadar görevliler dışındaki kişilerin ormanlık alana girmesi ve ormanların çevresinde mola verilmesi, piknik yapılması mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.

İl genelinde başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, tüm mahallerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaklandı.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alması istenirken, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve ADM Elektrik tarafından her türlü tedbirin alınması sağlanacak. Hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımlar gerçekleştirilecek, yangın riskine karşı tüm tedbirler alınarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacak.

Belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Askeri Birlikler gibi kurumların mülkiyetinde bulunan ve yangın söndürmede kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar her an kullanıma hazır halde bulundurulacak. Bu araç, gereç ve ekipmanların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyon Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İlçelerde kurulan kriz merkezleri tarafından yerine getirilecek.

Tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacaktır. İlçelerde Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklar. Gerekli hallerde kaymakamlar emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili bir şekilde müdahale edilmesi sağlanacak. Vatandaşlar orman yangınları riski ve alınması gereken tedbirler konusunda tüm iletişim araçları kullanılarak bilgilendirilecek.

(Bekir Tosun/İHA)

Muğla'da ek yangın tedbirleri

Orman Yangınları, Yangın, Eylül, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muğla'da ek yangın tedbirleri - Son Dakika


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