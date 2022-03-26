Son dakika haberi: Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı

26.03.2022 03:36

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvercinlik Mahallesi'nden Bodrum ilçe merkezi istikametine giden N.M. idaresindeki 48 AFP 773 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde ilerleyen F.C.U. yönetimindeki 48 ACV 953 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce ileri savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin kontrolden çıkarak motosiklete çarptığı anlar anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı
Son dakika haberi: Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı
Son dakika haberi: Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı

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Otomobil, Bodrum, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı - Son Dakika
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