Son dakika haberi! Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen polis ekibi, şüpheliyi gizlendiği adreste yakaladı.

Hüküm giyen Y.K'nin kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.