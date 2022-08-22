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Seydikemer, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla gündem haberleri: MUĞLA'DA 'HATALI SOLLAMA' KAZASINDAKİ 4 KİŞİNİN CENAZESİ BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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