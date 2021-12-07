Son dakika haberi: Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Seçil Ü. (38) idaresindeki 48 AAG 837 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Çobanlar mevkisinde, Yavuzcan K. (22) yönetimindeki 48 YM 213 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Menderes P. (60) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekibince kurtarıldı.
Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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