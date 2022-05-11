Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yalandı.
Durali Özkan idaresindeki 48 AEA 847 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Karaçulha Hal Kavşağı'nda, Ahmet Eroğlu yönetimindeki 17 HC 103 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile yolcu Elif ve Poyraz Efe Özkan yaralandı.
Otomobilde sıkışan Eroğlu, kaza yerine çağrılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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