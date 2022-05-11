Son dakika haberi | Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

11.05.2022 00:22
Son dakika haberi | Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yalandı.

Durali Özkan idaresindeki 48 AEA 847 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Karaçulha Hal Kavşağı'nda, Ahmet Eroğlu yönetimindeki 17 HC 103 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu Elif ve Poyraz Efe Özkan yaralandı.

Otomobilde sıkışan Eroğlu, kaza yerine çağrılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi | Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Ahmet Eroğlu, Karaçulha, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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