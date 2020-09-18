Son dakika haberi: Muğla'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Son dakika haberi: Muğla'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi

Son dakika habere göre Muğla'da, jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 59 kişi ve 38 işletmeye 77 bin 406 lira ceza kesildi.

Son dakika haberi: Muğla'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi, System.String[]

Muğla'da, jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 59 kişi ve 38 işletmeye 77 bin 406 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, 632 personelin katılımıyla 2 bin 44 işletme ile alışveriş merkezi, sahil ve araçlar kontrol edildi.

Denetimlerde, 59 kişi ve 38 işletmeye 77 bin 406 lira ceza uygulandı.

Tatilciler de maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 22:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Muğla'da jandarma ekiplerinden Kovid-19 denetimi - Son Dakika

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