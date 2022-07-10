Muğla 'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Muslihittin Mahallesi'ndeki bir kafeteryada bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin korku yaşadığı yangın, ekiplerin 1 saatlik çabası sonucu söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Yangında kafeteryanın nargile içilen kısmında maddi hasar oluştu.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! MUĞLA'DA KAFETERYADA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

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