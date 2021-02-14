Son dakika haberi | Muğla'da kaybolan 15 yaşındaki çocuk sahilde bulundu

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince sahilde bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince sahilde bulundu. Alınan bilgiye göre, ailesi tarafından 2 Şubat'ta kayıp başvurusu yapıldığı belirtilen Nasibe Betül T. için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çocuğun Bodrum'un Gümbet sahilinde görülmesi üzerine, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri belirtilen bölgeye gitti. Polis ekiplerince bulunan çocuk, ailesine teslim edilmek üzere Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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