Son dakika haberi: Muğla'da kaymakam heykele maske takarak mesaj verdi - Son Dakika

Menteşe ilçesinde Kaymakam Caner Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, kurallara uyulması konusunda farkındalık oluşturmak için meydandaki heykele maske taktı.

Yıldız, "Kontrollü Normalleşme Süreci Denetimleri" kapsamında sahada alınan tedbirleri yerinde inceledi. Denetimlerinde vatandaşlar, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Recai Güreli Caddesi'nde bulunan "Serpil" heykeline, farkındalık yaratmak ve maske kullanımını teşvik etmek amacıyla temsili olarak maske takan Yıldız, o anın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Menteşe'de maskesiz tek kişi olan Serpil Ablaya maskesini taktık..." notuyla paylaştı.

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yıldız, paylaşımında, "Emniyet ve jandarma ile yaptığımız denetimler dışarıda kurallara uyulduğunu gösteriyor. Ev içi gezmeler, dışarıdan ziyaretlere dikkat edersek trend olumluya dönebilir." ifadelerine de yer verdi.

Öte yandan, denetimlerin sadece ekiplerce yapılmadığı, kent güvenlik yönetim sistemleri ile de tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda yaptırım uygulanabileceği belirtildi.