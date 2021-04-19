Son dakika haberi... Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişi ve 5 işletmeye ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 244 kişiye ve kurallara uymayan 5 işletmeye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Denetimlerde, salgın tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 244 kişi ve 5 işletmeye 258 bin 255 lira ceza uygulandı, ayrıca iş yerleriyle ilgili idari işlem yapıldı.

İzolasyonda olan 2 bin 678 kişiyi de evlerinde kontrol eden ekipler, 2 bin 824 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarıda bulundu.