Son dakika haberi! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin 110 lira ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 52 kişi ve 6 işletmeye toplam 50 bin 110 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, 628 personelin katılımıyla, bin 771 işletme ile alışveriş merkezi ve sahil ile araçlar denetlendi.
Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişi ve 6 işletmeye 50 bin 110 lira ceza verildi.
Tatilciler, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:07 - Kaynak: AA
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