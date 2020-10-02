Son dakika haberi! Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 50 bin 110 lira ceza kesildi - Son Dakika

Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 52 kişi ve 6 işletmeye toplam 50 bin 110 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, 628 personelin katılımıyla, bin 771 işletme ile alışveriş merkezi ve sahil ile araçlar denetlendi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişi ve 6 işletmeye 50 bin 110 lira ceza verildi.

Tatilciler, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.