Son dakika haberi: Muğla'da kumar oynayan 7 kişiye 29 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye 29 bin lira ceza verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kullanılmayan bir binaya düzenlediği operasyonda, 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

İçki ve sigara içtikleri, Kovid-19 tedbirlerini de ihlal ettikleri belirlenen kişilere toplam 29 bin lira ceza uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı öne sürülen A.B. hakkında ise adli işlem başlatıldı.