Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

11.03.2022 19:43

Son dakika habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangında, bir otomobil ile mağazanın deposu zarar gördü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangında, bir otomobil ile mağazanın deposu zarar gördü.

Karaçulha Mahallesi Zincirlikavak mevkisinde, Musa B'ye ait mobilya mağazasının bitişiğindeki depoda, iddiaya göre kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, deponun yanında park halindeki otomobile de zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangın nedeniyle mobilya deposunun tamamen kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Otomobil, Fethiye, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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