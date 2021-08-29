Son dakika haberi! Muğla'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki aile arasında taş, sopa ve silahlı kavga: 5 yaralı

Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur