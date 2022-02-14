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Son dakika haberi | Muğla'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Muğla'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 2 yaralı

14.02.2022 21:59
Son dakika haberi | Muğla'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki bir evde, ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangında Hayrullah Muslu (82) ile eşi Esma Muslu (78) yaralandı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki bir evde, ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangında Hayrullah Muslu (82) ile eşi Esma Muslu (78) yaralandı.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Dalaman'ın Çöğmen Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Hayrullah ile eşi Esma Muslu'ya ait evde, ocakta unutulan yemek alev alarak kısa sürede büyüdü. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde alevlerin arasında kalması sonucu vücudunda kısmi yanıklar oluşan Hayrullah Muslu ile eşi Esma Muslu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muslu çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.


Son dakika haberi | Muğla'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 2 yaralı
Son dakika haberi | Muğla'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 2 yaralı
Son dakika haberi | Muğla'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 2 yaralı
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Dalaman, Yangın, Muslu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Muğla'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Muğla'da ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 2 yaralı - Son Dakika
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