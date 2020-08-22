Son dakika haberi! Muğla'da orman yangını - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas'ın kırsal Karapınar mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü. Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 6 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 araöz, 8 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Çıkış nedeniyle henüz belirlenemeyen yangına, kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı bildirildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.