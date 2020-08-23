Son dakika haberi... Muğla'da otomobil devrildi: 3 ölü - Son Dakika

Kardeş oldukları öğrenilen Sezer ve Mutlu Özdamar'ın, arkadaşları Tolunay Sümbül ile denize girmek için gittikleri Fethiye ilçesinden dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Ağır yaralanan Mutlu Özdamar ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özdamar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:01

Kaynak: AA

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