Seydikemer'de otomobil, tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Dağlı (80 )idaresindeki 48 HB 294 plakalı otomobil, Antalya- Fethiye kara yolu Urluca mevkiinde Onur Ç. yönetimindeki 48 AEY 134 plakalı tırla çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine Dağlı ise 112 Acil sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Onur Ç. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA