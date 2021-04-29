Son dakika haberi: Muğla'da radar tespit cihazı kullanan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilinde radar tespit cihazı bulunduran sürücü yakalandı.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilen T.T.T'nin (43) kullandığı 06 TTT 63 plakalı SUV aracı, Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki kontrol noktasında durdurdu.
Ekiplerin yaptığı incelemede araçta radar tespit cihazı bulundu.
Gözaltına aldığı sürücüye 4 bin 67 lira trafik cezası kesildi.
Polis merkezine götürülen T.T.T, işlemlerinin ardından "Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen yasak cihazları araçta bulundurmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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