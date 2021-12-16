Son dakika haber... Muğla'nın turistik ilçelerinde sahte alkol operasyonu - Son Dakika

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından 'Zehir' operasyonunda Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak/sahte alkollü içki satışı yapan yerlerin tespitine yönelik düzenlenen "Zehir" operasyonuyla ilgili olarak Fethiye, Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerimizde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 150 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı sahte alkol, 30 litre etil alkol, 50 adet alkol yapımında kullanılan anason/kit, ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 11 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA