Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu

04.04.2022 11:19

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru Aytaç Babayiğit şehit oldu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru Aytaç Babayiğit şehit oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde görevli Babayiğit (48), gece saatlerinde Grup Amirliğinin odasında aynı birimde görevli polis memuru Ö.K'nin temizlik yaptığı silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Şehit Babayiğit'in naaşı, Muğla Adli Tıp Kurumundan alınarak polis konvoyuyla İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Müdürlük bahçesinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından görevleri başında şehit olan teşkilat mensupları için dua edildi.

Törene şehit Babayiğit'in eşi Melda, çocukları Ecrin, Ceylin ve Hakkı Babayiğit ile yakınları, Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat Özcan, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, şehit aileleri, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve polisler katıldı.

Törenin ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Efeler ilçesine gönderildi.

Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu
Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu
Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu
Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu
Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu
Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu
Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu
Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru şehit oldu - Son Dakika


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