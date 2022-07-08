Bazı sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, inşaat firması çalışanları beton mikserleriyle, çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Tarım arazisi ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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