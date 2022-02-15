Üye Girişi
Son dakika haberi: Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı

15.02.2022 00:25
Son dakika haberi: Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı

Son dakika haberler: Muğla'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesi'nde Cavit K. ile baba Hüseyin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, silahıyla oğlu Cavit K'ye ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Cavit K'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Baba Hüseyin K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
500

Jandarma, Muğla, Baba, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:23 İYİ Partili Erhan Usta, "skandal" sözleriyle paylaştı: Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı
00:04 Tüm gözler Merkez Bankası'nın ikinci faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu
23:47 Batman'da feci kaza! Saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı
23:45 Güldür Güldür'de dikkat çeken muhalefet skeci
23:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşkına çeviren emeklilik kararı! Futbol dünyası donup kaldı
23:11 Adana Demirspor Başkanı'ndan gündem olacak FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan
23:05 Özhaseki'den doğal gaz açıklaması: Doğal gazda en ucuz ülkeyiz
22:47 Adana Demir'in hocası Montella'dan ağır sözler: Ağzımdan kötü şeyler çıkacak
22:39 Beşiktaş'a attıkları goller iptal edildi, Samet maç sonu delirdi: Ali Şansalan art niyetli, bize kötü konuştu
22:11 Heyecanlı maçta kazanan yok! Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda berabere kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 00:31:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement