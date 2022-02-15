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Son dakika haberi | Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı

15.02.2022 19:05
Son dakika haberi | Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldüren baba tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldüren baba tutuklandı.

Akkaya Mahallesinde tartıştığı oğlu Cavit K'yi silahla vurarak öldürdükten sonra gözaltına alınan baba Hüseyin K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Hüseyin K'nin ifadesinde oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını ve tartışmanın bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Cavit K'nin cenazesi, yakınları tarafından Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Akkaya Mahallesinde toprağa verildi.

Akkaya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, silahıyla oğlu Cavit K'ye ateş ederek, öldürmüştü.

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Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika


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