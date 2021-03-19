Tefeci operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tefeci operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Muğla'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Muğla'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde tefecilik yaptığı öne sürülen gruba yönelik belirlenen 23 adrese 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İkametlerde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen altın ve senetler ele geçirilmişti.

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