Son dakika haberi... Muğla'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Muğla'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

13.10.2020 10:25
Son dakika haberi... Muğla'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, yüksek faizle borç para verdikleri, imzalattıkları senedi zorla tahsil ettikleri ve tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda senet, çek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyetleri kapsamında yağma, dolandırıcılık ve tefecilik" suçlaması bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Muğla'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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