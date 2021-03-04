Son dakika haberi... Muğla'da uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde, maden sahasındaki döküm alanında uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Çakıcı yönetimindeki kamyon, Akkovanlık Mahallesi'nde feldspat madeni döküm alanında henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Çakıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakıcı'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.