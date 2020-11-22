Son dakika haberi | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
22.11.2020 23:15
Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçe girişinde durdurulan bir otomobildeki 2 zanlının üst aramalarında ve daha sonra ikametlerinde yapılan aramada, toplamda 1 kilo 160 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A. ve H.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklandı.
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