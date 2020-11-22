Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe girişinde durdurulan bir otomobildeki 2 zanlının üst aramalarında ve daha sonra ikametlerinde yapılan aramada, toplamda 1 kilo 160 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A. ve H.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklandı.