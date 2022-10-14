Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

14.10.2022 15:18
Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalarak Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda evde bulunan B.Y ve O.S gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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