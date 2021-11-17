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Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

17.11.2021 20:45
Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, cips kutusu içerisine gizlenmiş 90 gram kokain ele geçirildi. Araçtaki S.A, M.S.Ç. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A ve M.S.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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