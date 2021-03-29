Son dakika haberi | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı zanlıların kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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