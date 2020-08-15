Gözaltına alınan Ö.Ş, A.Ö. ve R.A, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 21:47

Kaynak: AA

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