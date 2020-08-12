Öte yandan Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Bademlik mevkisinde, iki ayrı noktadaki otluk alanda çıkan yangın da itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgelere, helikopter, arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Menteşe , Ula , Köyceğiz , Dalaman ve Fethiye ilçelerindeki 15 farklı ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Muğla 'da yıldırım düşmesi sonucu 15 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:49

Kaynak: AA

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