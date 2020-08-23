Muğla'nın Milas ilçesinde 2 hektar orman ve tarım alanının zarar gördüğü yangını, ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkardığı iddiasıyla bir arıcı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin yaptığı araştırmada, arıcılık yapan A.Ö'nün yangının başladığı sırada bölgede tütsü yaktığı belirlendi.

Gözaltına alınan A.Ö. hakkında, ihmal ve dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla adli işlem başlatıldı.

Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık bölge ve ziraat alanında dün çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edilmişti.

Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar görmüştü.