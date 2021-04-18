MUĞLA'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde toplam 29 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınlarında, sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.

Menteşe'nin kırsal Göktepe Mahallesi Kavaklı mevkiinde dün saat 18.30 sıralarında, kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Bu yangından beş dakika sonra bu defa Kavaklıdere ilçesi, Sazak Yaylası'ndan alevler yükselmeye başladı. Her iki yangında da rüzgarında etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine her iki bölgeye de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.