Son dakika haberi... Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda - Son Dakika
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Son dakika haberi... Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda

21.07.2022 17:31

Son dakika haberlerine göre Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda İçişleri Bakanlığı tarafından orman yangınına riskli bölgelere 31 Ağustos tarihine kadar girişleri yasaklarken, Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de orman yangınına karşı teyakkuza geçti.

Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda

MUĞLA - İçişleri Bakanlığı tarafından orman yangınına riskli bölgelere 31 Ağustos tarihine kadar girişleri yasaklarken, Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de orman yangınına karşı teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunurken, orman yangını için riskli bölgelerde devriye görevi yürütüyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ormanlık ve piknik alanları ile orman yoluna çıkan yollarda denetimlere başladı.

Ormanlık alanlarda gördükleri araçlar üzerinde denetleme yapan ekipler vatandaşlara ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos 2022 tarihine kadar kapalı olduğunu konusunda uyarıda bulunuluyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Muğla Emniyeti orman yangınlarına karşı teyakkuzda - Son Dakika

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