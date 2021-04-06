KELEBEKLER VADİSİ'NDE HAMİLE EŞİNİ SİGORTA PARASI İÇİN KAYALIKLARDAN İTTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KOCA, HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı(32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın yargılanmasına bugün devam edilecek.

7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye çıktığı Fethiye Kelebekler Vadisi'nde kayalıklarda fotoğraf çektirmek isterken, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri gönderildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında ise Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen Kasım ayında tutuklandı. Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a bedelin ödeneceği kişi kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı çevrenin tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.

Tutuklu sanık Hakan Aysal, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 2'nci kez hakim karşısına çıkacak. Aysal, ilk duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti. Tanıkların dinlenmesine devam edilecek olan duruşmayı, Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu'nun takip etmesi bekleniyor.