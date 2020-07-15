Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan beş yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o haliyle korunuyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkiinde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ üyesi askerlerin saldırdığı 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'deki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, olayın ardından otel yönetimi tarafından kapatılarak, dört yıldır olduğu gibi muhafaza edildi.

Otelin sahibi, Bursalı turizmci işadamı Serkan Yazıcı'nın talimatıyla kapatılan odalar, müşterilere verilmeyerek eşyalar olduğu gibi bırakıldı. Sadece bürokrat ve hükümet yetkilileri, merak edip görmek isteyince açılan odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izleri duruyor. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri tek tek numaralandırılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de FETÖ üyesi askerler tarafından sıkılmış 80'in üzerinde mermi izleri göze çarpıyor. İki odanın pencereleri açılan ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken duvar ile içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

'TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU MÜZE YAPACAKTI'

15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 26'ncı dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Dilekçe komisyonu Başkanı ve darbe araştırma komisyonu sözcüsü Mihriman Belma Satır, 26'ncı dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, 26'ncı dönem İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Ünsal ve 26'ncı dönem MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulduğu ve 2 polisin şehit düştüğü saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulunmuş, iki odanın müze yapılması gerektiğini bildirmişti.

Darbe araştırma komisyonu sözcüsü Mihrimah Belma Satır, 4 yıl önce incelemeleri sırasında Marmaris'in de tarihte ve darbe girişimi gecesinde çok önemli bir yeri bulunduğuna işaret ederek, Marmaris'e de 'Gazi' unvanının verilebileceğini, Muğla milletvekilleri tarafından Meclise teklif getirilmesi halinde kendisinin de bununla ilgili kanun teklifine imza atabileceğini söyledi.