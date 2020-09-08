Son dakika haberi! Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş, hayatını kaybetti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından, maske üretimindeki çalışmalarından dolayı geçen hafta başarı belgesi ile ödüllendirilen Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hüdayi Baş'ı sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulan eşi 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Eve gelen sağlık ekipleri Baş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Baş'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından Baş'ın cenazesi, görev yaptığı Muğla Olgunlaşma Enstitüsüne getirilerek tören düzenlendi.

Eşinin tabutuna sarılarak göz yaşı döken Esen Baş'ı arkadaşları teselli etti.

Törene, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın yanı sıra Milli Eğitim camiası, öğretmenler ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından Baş'ın cenazesi defnedileceği İzmir'in Ödemiş İlçesi'ne uğurlandı.

Öte yandan, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından pandemi döneminde maske üretimindeki çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildiği öğrenildi.