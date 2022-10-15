Son dakika haberi | Muğla polisinden öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Muğla polisinden öğrencilere trafik eğitimi

15.10.2022 17:15
Son dakika haberi | Muğla polisinden öğrencilere trafik eğitimi

Son dakika haberler... Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından 2021-2030 Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda trafik eğitimin güçlendirilerek gelecekteki kazaların önlenmesi amacıyla öğrencilere eğitim verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından 2021-2030 Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda trafik eğitimin güçlendirilerek gelecekteki kazaların önlenmesi amacıyla öğrencilere eğitim verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi;

"2021-2030 Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda Trafik eğitimin güçlendirilerek gelecekteki kazaların önlenmesi Bugünün kazalarını önlemek için bugünün sürücü ve yayalarının trafik davranışlarını değiştirmenin yanı sıra, geleceğin kazalarını bugünden önleyebilmek için gelecekteki sürücü ve yayalara bugünden doğru davranışların kazandırılması gerekli görüldüğü belirtilmektedir. Güçlendirilmiş trafik eğitim projelerinin en önemlisi Çocuk Trafik Eğitim Parklarıdır. Merkez ilçemizde trafik eğitim parkı bulunmadığından trafik eğitim park ortamının alt yapısal unsurlarının bulunduğu taşınabilir minyatür trafik yer platformu ile sorumluluk alanımızda bulunan geleceğimizin yol kullanıcıları olan öğrencilerimizin trafikteki davranışlarını kurallara uygun hale getirmek ve trafik kültürünü yerleştirmek hedeflenmektedir. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak özel bir kreş ve gündüz bakım evinde bulunan öğrencilerin katılımı ile taşınabilir minyatür trafik yer platformu üzerinde uygulamalı trafik eğitimi verilmiş, eğitimin sonunda aile içerisinde trafik kurallarına farkındalık oluşturması maksadıyla öğrencilere görevler verilerek, Aile Trafik Dedektif Kartı ve ikram dağıtılmış, Motosikletli Trafik Polisi tarafından öğrencilerin sorularına cevap verildikten sonra 'Trafik Kurallarına Saygı İnsanlığa Saygıdır' sloganı vurgulanarak vedalaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Muğla polisinden öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika

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