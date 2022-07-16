Son dakika haberi! Muğla Valiliği'nden 'orman yangını' uyarısı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Muğla Valiliği'nden 'orman yangını' uyarısı

16.07.2022 22:57
Son dakika haberi! Muğla Valiliği'nden 'orman yangını' uyarısı

Son dakika haber... MUĞLA Valiliği, hava sıcaklığının artması ve şiddetli rüzgar nedeniyle, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

MUĞLA Valiliği, hava sıcaklığının artması ve şiddetli rüzgar nedeniyle, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Muğla Valiliği'nce yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki üç gün boyunca hava sıcaklığının artacağını, nem oranının düşeceğini ve ani şiddetli rüzgarların çıkmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı. Yapılın açıklamada şöyle denildi:

"Valilikçe daha önce yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden 'Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi, başlığı adı altında yapılan uyarıda ise "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla il genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (yüzde 10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/ hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Muğla Valiliği'nden 'orman yangını' uyarısı - Son Dakika

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