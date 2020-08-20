Muğla'nın Bodrum ve Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, E.A, S.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, faizle para verip haksız kazanç elde ederek tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Muğla 'nın Bodrum ilçesi ve Aydın 'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:13

Kaynak: AA

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