Son dakika haberi... Muğla'ya enerji yatırımları devam ediyor - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

Milletvekillerinin ziyaretiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Muğla ve ilçeleri için çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Milas'a doğalgaz hattının sağlanması konusunda ilerleme kaydedildiği vurgulanan açıklamada, Muğla genelinde ve ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi, ihtiyaç duyulan ilçelere yeni trafo merkezleri kurulması, eski elektrik direklerinin değiştirilmesi, elektrik hatlarının yer altına alınması ve ödenek tahsisi konularında olumlu gelişmeler olduğunu bildirildi.

Açıklamada, milletvekilleri Demir ve Gökcan'ın her alanda yatırım ve hizmetlerin devam ettiğini bildirdiği kaydedildi.

Ziyarete, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün de katıldığı belirtildi.