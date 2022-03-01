Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi - Son Dakika
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Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi

01.03.2022 23:07

Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi Kilis'te, 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 6'ıncı duruşması görüldü.

Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi

KİLİS - Kilis'te, 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 6'ıncı duruşması görüldü.

Mühendis Mehmet Akcan (30), 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar inşaatını kontrol ettiği esnada PKK/ YPG tarafından döşenen mayının üzerine basması sonucu hayatını kaybetmişti. Akcan'ın ölümüne ilişkin dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme", M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahısların hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

Kilis 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 6'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Mehmet Okan Arıkan ve avukatı ile sanık M.Ş. ve H.O'nun avukatları katıldı.

Duruşmada, patlamada yaşamını yitiren mühendisin kardeşi Muzaffer Akcan ve avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, karar vererek duruşmayı 12 Nisan'a erteledi.

Davanın geçmişi

Mühendis Mehmet Akcan, Kilis'te 2017 yılında sınır hattında mayın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı olan ve FETÖ'den ihraç edilen eski kurmay yarbay Mehmet Okan Arıkan ile M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahıslar hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2017'de sınır hattında inşa edilen duvarın Türkiye tarafına geçen 5-6 terör örgütü PKK/YPG mensubunun toprağa mayın tuzakladıkları, sınır hattında görevli askerlerin söz konusu olayı zırhlı aracın termal kamerasıyla kaydettikleri belirtilirken, askerlerin durumu sanık Mehmet Okan Arıkan'a bildirdikleri, Arıkan'ın ise nöbetçi askerlere kendisi gelen kadar olay müdahale etmemeleri yönünde emir verdiği aktarılmıştı.

Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi
Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi
Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi
Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi

YORUMLAR
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Mayın, Kilis, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi - Son Dakika


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