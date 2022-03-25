Muhsin Yazıcıoğlu için ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anma - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu için ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anma

25.03.2022 10:33
Muhsin Yazıcıoğlu için ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anma

Muhsin Yazıcıoğlu için ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anmaBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13'üncü yılında kabri başında anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu için ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anma

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 13'üncü yılında kabri başında anıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, 25 Mart 2009'da, helikopter kazası sonucu beraberindeki 5 kişi ile hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda partili katıldı. Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakarak, dua etti. Destici, "Şehit liderimiz Muhsin başkanımızı ve onunla birlikte şehadete yürüyen yol arkadaşlarımızı şehadetlerinin 13'üncü yıl dönümünde rahmetle minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bizler Büyük Birlik Partililer, Alperenler olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve hepimizin davası olan ilahi kelimetullah ve birlik davasının sonuna kadar başarıya ulaşması için mücadele edeceğiz. Yine aynı şekilde şehit liderimizin ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızın şehadet sürecinin, hukuk davasının da sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu için ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anma
Muhsin Yazıcıoğlu için ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anma
Muhsin Yazıcıoğlu için ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anma
Muhsin Yazıcıoğlu için ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anma
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu için ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anma - Son Dakika


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