Son dakika haberi... Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski istihbarat amirinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

BBP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan o dönemde İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski Emniyet Amiri Dursun Özmen'in yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

FETÖ üyeliği suçundan hükümlü olan sanık Özmen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya bağlandı.

Sanığın daha önce mahkemeye sunduğu dilekçede belirttiği, yeni tanıkların dinlenmesinin de içinde bulunduğu talepleri davanın geldiği aşama nedeniyle reddedildi.

Savunması istenen Özmen, suçsuz olduğunu iddia ederek, özel avukat eşliğinde savunmasını hazırlamak için ek süre talebi bulunduğunu ifade etti.

Hakimin, ek süre isteğini kabul etmemesi üzerine sanık Özmen reddi hakim talebinde bulundu.

"Ortada örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen cinayet vardır"

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da örgütsel bir yapının oluşturduğu bilgi kirliliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını ve bu nedenle helikopterden yaralı kurtulanların yaşamını yitirdiğini söyledi.

Helikopterin, 2 askeri jetin yakınından uçması sonucu düşürüldüğü kanaatinde olduklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Sanığın eyleminin sonuçları çok vahimdir. Bu eylemden Ali Orhan D, Orhan Ö, Mevlüt B, Mehmet K, Tamer Bülent D, Ramazan A, İsmail D. ile Ali K. de sorumludur. Belki de bu eylemde en zayıf halka sanıktır. Ortada örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen cinayet vardır. Bir şahsın FETÖ'ye hizmet etmesi için üye olması gerekmez, bir kısım görevliler bu olay sırasında FETÖ tarafından kullanılmıştır."

Davayla ilgili 12 yıllık zaman aşımının dolmak üzere olduğunu ifade eden Yavuz, sanığın en üst sınırdan cezalandırılıp, hakkında indirim uygulanmamasını ve kararla birlikte tutuklanmasını istedi.

Mahkeme savcısı da bir önceki duruşmada verdiği, olay sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırlayarak, arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğratılmasına ve kişilerin mağduriyetine neden olduğu gerekçesiyle sanığın üst sınırdan cezalandırılarak 2 yıla kadar hapsini istediği mütalaasını yineledi.

Reddi hakim talebini geri çeviren hakim, bu karara 7 gün içerisinde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunabileceğini sanığa belirterek, duruşmayı 25 Ocak'a erteledi.

Bu arada, Dursun Özmen, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan 17 sanık arasında da yer alıyor.