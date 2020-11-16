Son dakika haberi! Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni iddianame - Son Dakika

Helikopterin düştüğü 25 Mart 2009 tarihinde Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta , eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı , Büyük Birlik Partisi 'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

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