Son dakika haberi! Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni iddianame - Son Dakika

Son dakika haberi! Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni iddianame
16.11.2020 12:22
Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.
Helikopterin düştüğü 25 Mart 2009 tarihinde Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'tan Yozgat- Yerköy mitingine giderken içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
(İHA)
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