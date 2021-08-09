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Son dakika haberi: Muhtardan, Manavgat yangınında mahallelerinde görevli Siirt itfaiye ekiplerine görüntülü teşekkür - Son Dakika

Son dakika haberi: Muhtardan, Manavgat yangınında mahallelerinde görevli Siirt itfaiye ekiplerine görüntülü teşekkür

09.08.2021 11:00
Son dakika haberi: Muhtardan, Manavgat yangınında mahallelerinde görevli Siirt itfaiye ekiplerine görüntülü teşekkür, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ahmetler Mahalle Muhtarı Şükrü Zor, yangının evlerine ulaşmasını önleyen Siirt Belediyesi İtfaiye ekiplerine çektiği videoyla teşekkür etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ahmetler Mahalle Muhtarı Şükrü Zor, yangının evlerine ulaşmasını önleyen Siirt Belediyesi İtfaiye ekiplerine çektiği videoyla teşekkür etti.

İlçede günlerdir devam eden ve yapılan müdahalenin sonucunda kontrol altına alınan orman yangınlarıyla mücadele etmek için Türkiye'nin birçok yerinden çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Bu kapsamda Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla bölgeye gönderilen 13 kişilik Siirt İtfaiye ekibi yangının meydana geldiği alanlarda söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgede yangının Ahmetler Mahallesi'ne ulaşmaması için yoğun çaba harcayan itfaiye ekiplerine, mahalle muhtarı Şükrü Zor, çektiği görüntüyle teşekkür etti.

"Vatandaşlarımız için canı gönülden çalıştık"

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, 1800 kilometre uzaktan geldiklerini, 9 gündür yangın bölgesinde olduklarını söyledi.

Yangının önlenmesi ve mahallelere ulaşmaması için mücadele ettiklerini aktaran Yılmaz, "30 yıllık itfaiyeciyim. Burada ekiplerimizle beraber vatandaşlarımız için canı gönülden çalıştık. Yanan ormanlık alanlardaki mahallerdeki çok sayıda vatandaşımızı kurtardık. Şu anda buradayız. Nereye gönderirlerse orada çalışmaya hazırız." dedi.

Günlerdir yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarına destek verdiklerine değinen Yılmaz, insanları ateşin içinden çıkardıklarını, sırtlarında taşıyarak kurtardıklarını ifade etti.

Hiç düşünmeden alevlerin içine koştum, çıkardım"

Yılmaz, Türkiye'nin birçok yerinden gelen orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle omuz omuza çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece Siirt ekibi değil, Türkiye'nin birçok yerinden gelen bütün itfaiye ve orman işçileri canı gönülden burada birlik ve beraberliğin olduğunu gösterdi, onu yaşattı. Ahmetler Mahallesi az daha yanacaktı ve orayı tamamen söndürdük. Köy halkı bizi ayakta alkışladı. Bize sarılarak ağladılar. 'Sizler bizim evlatlarımızsınız.' dediklerinde bizim ekipler ağlamaya başladı. Yangından bir vatandaşımızı kurtarıp 112 ekiplerine teslim ettiğimde ağlayarak bana sarıldı, alevlerin içinden çıkardım. Hiç düşünmeden alevlerin içine koşup, çıkardım. Koşamıyordu. Bazı itfaiyeci kardeşlerimizle zorluklar içinde çalıştık."

"Söndürme çalışmalarına katılanların hakkını ödememiz mümkün değil"

Muhtar Şükrü Zor, yangının çıktığı ilk günden itibaren bölgede birlik ve beraberlik içinde fedakarca mücadele edildiğini söyledi.

Yoğun çabayla mahallelerinin yanmaktan kurtarıldığını aktaran Zor, "Çok duygusal anlar yaşadık. Söndürme çalışmalarına katılanların hakkını ödememiz mümkün değil. Gerçekten herkes canla başla çalıştı. Biz de bu çalışmalardan bir kısmına şahit olduk. O yüzden itfaiye ekiplerine teşekkür etmek ve emeklerinin ne kadar büyük olduğunu göstermek için bir videoyu çekip, gönderdim." diye konuştu.

Zor, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na gönderdiği videoda, "Sayın Valim bana yiğitçe mücadele eden bir ekip göndermişsiniz. Kahramanca ormanımı müdafaa ettiler, köyümü korudular. Bunlara sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Size sağlık, mutluluk diliyorum. Köyüm ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Siirt halkına da sevgilerimi saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Manavgat, Antalya, İtfaiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Muhtardan, Manavgat yangınında mahallelerinde görevli Siirt itfaiye ekiplerine görüntülü teşekkür - Son Dakika


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