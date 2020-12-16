Son dakika haberi: Muhtarın annesi de korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Muhtarın annesi de korona virüsten hayatını kaybetti
16.12.2020 21:32
Son dakika haber... Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk'ün babası, eşi ve kendisinden sonra bugün de annesi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk'ün babası, eşi ve kendisinden sonra bugün de annesi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk'ün 5 gün önce babası, 3 gün önce eşi ve dün kendisinin korona virüsten dolayı hayatını kaybetmesinin ardından bugün de Muhtar Azmi Öztürk'ün annesi Saime Öztürk korona virüsten hayatını kaybetti.
Doğala köyünden 5 günde aynı aileden 4 kişinin vefat etmesi köyü yasa boğarken köy muhtarı Azmi Öztürk'ün ablasının da korona virüs tedavisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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